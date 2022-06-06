50 كاميرا تستقطب هواة التصوير في مهرجان أفلام السعودية

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يأتي ذلك ضمن مهرجان أفلام السعودية بدورته الثامنة، الذي تنظمه حاليا جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.ومن ضمن الكاميرات المشاركة في «إثراء» كاميرات صغيرة يرافقها جهاز عرض سينمائي ذو تشغيل يدوي، وتعد من أقدم القطع في المعرض، حيث كانت تستخدم عام 1900م وباتت من المقتنيات النادرة، وقطعة أخرى نادرة تعود إلى العصر الفيكتوري كانت تستخدم أيضا في التصوير الفوتوجرافي، وتحديدا على الزجاج، مخصصة لتحميض الصور، وقادرة على الوصول إلى اللقطة الأخيرة.
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