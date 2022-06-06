شكرا لقرائتكم خبر موسم جدة يرسخ ثقافة المسرح العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد موسم جدة 2022 ثقافة المسرح العربي إلى الساحة الفنية، من خلال العروض والأعمال الكوميدية التي تعالج مختلف القضايا الاجتماعية وتلامس ذائقة الزائر خلال الفعاليات التي يقدمها الموسم بمنطقة «سيتي ووك» على خشبة المسرح العربي الذي شهد حضورا كبيرا من متابعي الفنون والثقافة ومختلف الأعمار والجنسيات.

كانت هذه تفاصيل خبر موسم جدة يرسخ ثقافة المسرح العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.