7 حالات لوقف صرف النفقة و1000 ريال حد أدنى للمستفيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد صندوق النفقة التابع لوزارة العدل 5 خصائص لصرف النفقة، أولها أن الحد الأدنى للنفقة 1000 ريال للمستفيد الواحد، على أن تصرف أول نفقة خلال 5 أيام عمل من تاريخ قبول الطلب، وتصرف لمدة لا تزيد على 24 شهرا، ولمجلس الإدارة حق الاستثناء بأكثر من ذلك.

وتتضمن الخصائص أن يصرف الصندوق النفقة المستقبلية دون النفقة الماضية، ولا يختص الصندوق بصرف النفقة المقدرة قبل تاريخ قبول الطلب.

كما حدد 7 حالات لوقف صرف النفقة، أولها وصول المستفيد للحد الأقصى من مدة الاستفادة من خدمات الصندوق، وهي 24 شهرا، وكذلك وصول المستفيد للمدة المحددة للصرف والمرتبطة بتقديم القضية، إضافة إلى عدم تحديث بيانات المستفيد بشكل دوري، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة، إلى جانب استلام مبلع النفقة من المنفق أو صدور قرار استقطاع، بالإضافة إلى ثبوت إعسار المنفق أو وفاته.

ويعد صندوق النفقة أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي، وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة. ويحصل الصندوق كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة.

من المستفيد من النفقة؟







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