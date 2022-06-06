شكرا لقرائتكم خبر «العدل» توثق 50 ألف عقد الكتروني للزواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت وزارة العدل 50 ألف عقد زواج الكترونيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2022م.

وأكدت أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات الكترونيا، وأتمتة إجراءات عقد الزواج بشكل الكتروني وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولا إيجابيا كبيرا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة من خلال التكامل مع وزارة الداخلية، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

يذكر أنه يمكن للأزواج الراغبين في الاطلاع على وثيقة عقد الزواج الدخول على بوابة «ناجز» التابعة للوزارة، والاطلاع على تفاصيل الوثيقة.

من جهة أخرى زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أمس الأول المحكمة العمالية بمدينة الرياض، للاطلاع على سير العمل بالمحكمة، بحضور نائب الوزير الدكتور نجم الزيد.

ووجه الصمعاني بمواصلة العمل والإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية خدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها، ومعالجة مواطن الخلل والقصور، وتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية بدقة وموثوقية عالية.

وأعرب عن شكره وتقديره للقضاة والموظفين والموظفات العاملين في المحكمة العمالية بالرياض على ما يبذلونه من جهود للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة، وخدمة المتقاضين.

توثيق عقد الزواج الكترونيا:

