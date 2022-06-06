إيقاف متنكر بزي امرأة بحوزته 70 كجم حشيش

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وأوضحت الجهات الأمنية في بيانها أمس، أن المتهمين جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا لجهة الاختصاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنين، أحدهما متنكر بزي امرأة، بحوزتهما 70 كجم من مادة الحشيش المخدر.وأوضحت الجهات الأمنية في بيانها أمس، أن المتهمين جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا لجهة الاختصاص.

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