هيئة الترفيه تصدر 440 ترخيصا في مايو

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وتضمنت تراخيص مايو 163 تصريحا للعروض الحية في المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى 129 تصريحا لتنظيم فعاليات ترفيهية، و69 لإقامة عروض ترفيهية، إلى جانب 7 تراخيص لإقامة مراكز ترفيهية.وتواصل الهيئة فتح باب التقديم على مسار «الترفيه الالكتروني» وهو أحد مسارات برنامج زمالة الترفيه للابتعاث الخارجي ضمن مبادرة «صناع السعادة» للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.
ويجمع البرنامج بين التعليم النظري والتطبيقات العملية المباشرة، بالتعاون مع أفضل الجامعات والشركات العالمية، وأبرز قادة الصناعة الترفيهية الدولية والمحلية.
تصاريح الترفيه في مايو
25 لإدارة وتطوير المواهب
22 لتشغيل المرافق الترفيهية
17 شهادة اعتماد لإدارة الحشود
8 شهادات اعتماد لبيع التذاكر
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