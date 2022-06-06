18 ألف استشارة نفسية خلال 3 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق «قريبون»، التابعان للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، 18,465 استشارة نفسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م. وبين المركز أنه يستقبل الاستشارات النفسية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية بجميع أنواعها من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم 920033360 ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يجري استقبال جميع الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق قريبون سواء نصية أو صوتية، حيث يقدم الاستشارات فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وبسرية تامة. وأوضحت المشرفة على مركز الاتصال الاختصاصية سندس السبيعي أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق باضطرابات نفسية عدة منها: الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب، إضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ساعيا من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع، لا سيما المتعلقة بفيروس وأوضحت المشرفة على مركز الاتصال الاختصاصية سندس السبيعي أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق باضطرابات نفسية عدة منها: الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب، إضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ساعيا من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع، لا سيما المتعلقة بفيروس كورونا

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