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وناقشت الاجتماعات المجالات التنظيمية في الصناعات الدوائية العالمية بما في ذلك الاعتماد والتقارب التنظيمي العالمي، وتوسيع الآفاق التنظيمية فيما يخص الدواء والتطلع نحو الابتكار التنظيمي والأدلة الإرشادية، إضافة إلى الموضوعات المقترحة والمقدمة من الدول الأعضاء والتصويت على المضي بها قدما من عدمه. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت هيئة الغذاء والدواء 18,710 بلاغات حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال مايو الماضي، ويأتي ذلك انعكاسا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة. من جهة أخرى شاركت الهيئة في اجتماعات المجلس الدولي التشريعي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية البشرية (ICH)، التي عقدت أخيرا في العاصمة اليونانية أثينا، بحضور 30 عضوا من المجلس التشريعي حول العالم يمثلون الجهات الرقابية العالمية والتجمعات الصناعية الدوائية.وناقشت الاجتماعات المجالات التنظيمية في الصناعات الدوائية العالمية بما في ذلك الاعتماد والتقارب التنظيمي العالمي، وتوسيع الآفاق التنظيمية فيما يخص الدواء والتطلع نحو الابتكار التنظيمي والأدلة الإرشادية، إضافة إلى الموضوعات المقترحة والمقدمة من الدول الأعضاء والتصويت على المضي بها قدما من عدمه. بلاغات مايو: مقدمو رعاية صحية 8476 مقدمو رعاية صحية 8476 شركات أجهزة طبية 10,224 أفراد 7

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