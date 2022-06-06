دماغ الطفل ينمو وينتعش بـ15 دقيقة من اللعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأطفال هم غرس الأسرة وزرعها الطيب، والتحفيز المستمر يساعدهم على النمو بأمان، ويعينهم على تحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة.

تشير الإحصائيات إلى أن 80 % من دماغ الطفل يكتمل عند بلوغه 3 سنوات، وأن 15 دقيقة من اللعب تصنع آلاف الوصلات الدماغية للطفل ما تجعل الدماغ ينمو بشكل صحيح حسبما يؤكد مجلس شؤون الأسرة.

ووضع المجلس 8 طرق لتحفيز الطفل منها: منح الصغار فرصة لاكتشاف الأشياء الجديدة، بالإضافة إلى تقليل تعرضهم للتكنولوجيا واستبدالها بالأنشطة الرياضية و الاجتماعية المختلفة لكي ينميه بشكل صحي بدون كسل.

وتشير إلى أن مساعدة الطفل في التعبير عن نفسه والتعبير عن مشاعره المختلفة تسهم في النمو الإيجابي، فكثير من الأطفال بحاجة للطمأنينة نظرا لتعرضهم لـ 3 مخاوف هي: الخوف من الأشياء المتخيلة و الخوف من الرفض و الخوف من الخبرات الجديدة.

طرق تحفيز الأطفال:

• تقديم الحوافز والمكافآت عند الضرورة

• إعطاء الأطفال مساحة للاختيار

• مشاركة اللعب معهم

• مدح جهودهم وسعيهم نحو النجاح

• مشاركة قراءة القصص معهم

• معانقة الطفل والتحدث إليه

حاجات الطفل لينمو بأمان:

• العيش في نمط يومي واضح ومحدد

• الشعور بالانتماء للأسرة ومجموعة الأصدقاء

• الشعور بالأمان في بيئته المنزلية والمدرسية

• التفاعل الاجتماعي مع الآخرين من الكبار والصغار

• الاهتمام والتقبل وتقوية العلاقة معه

• الثقة بأن الكبار ممن حوله يحمونه من كل الأخطار