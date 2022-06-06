شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تطالب بتطوير مساجد المشاعر ووظائف تخصصية للشؤون الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى خلال اجتماعها - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1442 / 1443هـ، والمحال إلى اللجنة من المجلس لمناقشته وتقديم تقريرها خلال الفترة القادمة.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أهمية تطوير مساجد المشاعر، وحاجة الوزارة إلى وظائف تخصصية كالوظائف التقنية لسد حاجتها في مجال البيانات والأمن السيبراني ومجال الترجمة؛ لزيادة عدد المترجمين لديها ممن لديهم إلمام بالعلم الشرعي؛ لتنفيذ الخدمات المختلفة التي تقدمها في مجال الدعوة في الداخل والخارج.

وضمن التقارير التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1442 / 1443هـ، وبحثت اللجنة عددا من المحاور التي تضمنها التقرير ومنها ما يتعلق بضرورة معالجة وضع أراضي أوقاف الجامعات وإثباتها مما يمكّن أوقاف الجامعات من تطويرها وتنميتها.

وتناول الاجتماع أيضا التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1442 / 1443هـ، المتضمن أبرز الأعمال والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام التقرير، مؤكدين أهمية تركيز الهيئة على التحول الرقمي كهدف استراتيجي لتطوير وتحسين جميع أعمالها.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1442 / 1443هـ، كما ناقشت التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1442 / 1443هـ.