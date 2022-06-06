تطوير منظومة الخدمات البيئية في المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير منظومة الخدمات البيئية في المسجد الحرام، أقامت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين أمس لقاء بعنوان «بيئة الحرم مسؤوليتنا» تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة 2022، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتصحر، في قاعة الشيخ محمد السبيل - رحمه الله - بمبنى الرئاسة، بحضور الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس. وأكد السديس أن اللقاء هدف إلى تطوير منظومة الخدمات البيئية والاهتمام بالحرمين الشريفين وفق توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير جميع سبل الراحة لضيوف الرحمن، وتطوير منظومة الخدمات؛خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، حاثا على أن نكون أصدقاء متميزين في التعامل مع البيئة، إذ إن التعامل مع البيئة مسؤولية الإنسان، لهذا عني الدين بالبيئة والجودة والصحة والسلامة والأمن والاستقرار. اللقاء بحث التالي:





محاور التحسين والتطوير لمخرجات الأعمال والخدمات الخاصة بالوقاية البيئية بالمسجد الحرام



رصد الجهود المحلية والدولية للمملكة والرؤية الطموحة 2030 ومبادراتها في حماية البيئة



توحيد جهود الوكالة مع جميع الجهات والخبرات لتقديم أرقى الخدمات الميدانية للقاصدين



رفع الوعي بأهمية الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعلى المعايير الصحية والوقائية بالمسجد الحرام



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