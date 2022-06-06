شكرا لقرائتكم خبر تجنيد 22 ألف كادر لخطة أمانة العاصمة المقدسة في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جندت أمانة العاصمة المقدسة 22 ألف شخص لتنفيذ خطتها التي تشمل جميع المجالات في موسم حج هذا العام، فيما أنهت جميع قطاعات الأمانة وإداراتها وبلدياتها الفرعية ومراكزها الخدمية استعداداتها، لتدخل في جاهزية تامة لأداء خطة أعمال موسم الحج.

وأكد أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح التركي أن الأمانة حشدت كافة طاقاتها البشرية والمادية، مدعومة بفرق مساندة من بعض القطاعات والبلديات والأمن العام والمجاهدين والكشافة، إضافة إلى عدد من المراقبين الصحيين الموقتين، مع تجهيز أسطول كبير من المعدات والآليات، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة، استعدادا لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام.

من جانبه أوضح مساعد أمين العاصمة المقدسة للحج والعمرة المهندس خالد سندي أن الأمانة جهزت بلدياتها الفرعية والبالغ عددها 13 بلدية و3 بلديات تابعة، إضافة إلى 28 مركز خدمات بالمشاعر المقدسة، وهي موزعة توزيعا جغرافيا بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات والقوى البشرية.

وأشار إلى أنه في مجال النظافة جرى تجهيز أحدث المعدات مثل الضواغط والمكانس الآلية والقلابات والبوبكات وغيرها، وسيكون العمل على مدار 24 ساعة في المناطق المزدحمة، وذلك بنظام الورديات المتداخلة، إضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة أي حالات طوارئ كالأمطار أو الحرائق -لا سمح الله- أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة.

وفي المشاعر المقدسة جرى دعمها بمراقبين ومشرفين وبالمعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات من الجسر والبوبكات والقلابات والشيولات، في أيام الذروة وفترة وجود الحجاج.

وهيأت الأمانة العديد من الفرق واللجان للقيام بمراقبة الأسواق والمحال الغذائية والمطاعم ومتعهدي الإعاشة والرقابة الميدانية على مدار الساعة، وتجهيز مختبرات حديثة متنقلة وبتقنيات عالية للقيام بتحليل عينات الأغذية والمياه، وإصدار نتائج الفحص بشكل سريع، وإجراء التحاليل المخبرية لجميع عينات المواد الغذائية أولا بأول ومصادرة المواد التالفة، ووضع خطة عمل ميدانية للرقابة على محال بيع المواد الغذائية ومنظومة الإعاشة، حيث يبلغ عدد المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة في مكة المكرمة نحو 30 ألف محل تشمل البقالات والمطاعم والكافتيريات وصوالين الحلاقة والمغاسل والمخابز وغيرها.

وتنظم الأمانة أعمال اللجان المشاركة مع الجهات الحكومية مثل لجنة الكشف على مساكن الحجاج ولجنة مكافحة الظواهر السلبية في ساحات الحرم والطرق المؤدية إليه.

كوادر العمل في موسم الحج

3159 فردا من منسوبي الأمانة

3600 فرد من منسوبي مقاولي التشغيل والصيانة والإنارة ونظافة المرافق ووحدات الذبح

500 فرد من المراقبين الصحيين والمراقبين الموقتين

14000 فرد من مقاولي النظافة موزعين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

1250 فردا من الأمن العام والمجاهدين والكشافة

تجهيزات أخرى

140 مخزنا أرضيا للتخزين الموقت للنفايات

1379 صندوقا ضاغطا

9 تريلات كبيرة ضاغطة