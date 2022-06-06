وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة لطوارئ الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أن التطوير المستمر للخطط العامة للطوارئ بالحج يتم وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لتوفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأشار إلى أن الخطة اشتملت على جميع تدابير الدفاع المدني اللازم اتخاذها لمواجهة المخاطر المحتملة في كل من العاصمة المقدسة ـ المشاعر المقدسة ـ المدينة المنورة.

وثمن العمرو في ختام تصريحه، متابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة فيصل بن سلمان، ونائبيهما، المستمرة لجهود الدفاع المدني في أداء مهامه للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، داعيا الله أن يمن على ضيوف بيته الحرام بأداء مناسكهم بكل يسر وأمن وسلامة، وأن يعودوا لبلادهم سالمين غانمين.