مغادرة أولى طلائع الحجاج من بنجلاديش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» في جمهورية بنجلاديش الشعبية أمس، إلى المملكة عبر صالة المغادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش عيسى الدحيلان، ومشاركة عدد من كبار المسؤولين في بنجلاديش ومنهم وزير الدولة للشؤون الدينية محمد فريد الحق، ووزير الطيران المدني والسياحة محبوب علي.

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في جمهورية بنجلاديش هذا العام 1443 هـ للمرة الثانية بعد عام 1440 هـ، إضافة إلى دول باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وتهدف المبادرة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءا من إصدار التأشيرة الكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية،إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم إلى المملكة ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.