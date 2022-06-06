5 معايير لاعتماد المكاتب الاستشارية والمقاولين لتشييد خيام عرفات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت شركة كدانة الذراع، التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، 5 معايير لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية والمقاولين لتنفيذ الأعمال بمشعر عرفات، منها الخبرات السابقة للمقاولين في المشاريع المشابهة خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى حصولهم على شهادة تصنيف معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سارية المفعول لا تقل عن الخامسة.

وتضمنت معايير تأهيل المقاولين حصوله على ترخيص ممارسة نشاط الاستشارات الهندسية للوقاية والحماية من الحريق أو متعاقد مع مكتب معتمد، وحاصل على ترخيص ممارسة نشاطات الاستشارات الهندسية للوقاية والحماية من الحريق، إضافة إلى التزام المكتب الهندسي بالاشتراطات والمواصفات الهندسية الصادرة في الدليل والمصادر الموجودة به. من ناحية أخرى شملت الأعمال التي ينفذها المقاولون في مشعر عرفات تشييد الخيام وأعمال البنية التحتية والكهرباء وأعمال الأمن والسلامة والوقاية من الحريق.

في المقابل يلتزم المقاول عند تنفيذ الأعمال بأن تكون العمالة مختصة في الأعمال المطلوب تنفيذها، وأن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال التنفيذ معايرة وذات جودة، وأن تكون جميع الأعمال المنفذة تحت مسؤولية المقاول.

معايير تأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية والمقاولين لتنفيذ الأعمال:

