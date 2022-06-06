محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم ،رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف محمد بن عبدالله الزقروطي يرافقه 7 من منسوبي المجلس والجمعية، وذلك بمناسبة انتخاب مجلس الإدارة الجديد.
ورحب سموه بمنسوبي الجمعية، متمنيًا التوفيق والسداد لأعضاء المجلس, مطلعاً على أعمال الجمعية وخططها وبرامجها التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أعرب الزقروطي وأعضاء الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لسموه على حفاوة الاستقبال، ودعمه المستمر لأعمال الجمعية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الجوف يطلع على أعمال وخطط الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.