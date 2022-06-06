أمير الجوف يطلع على أعمال وخطط الجمعية التعاونية متعددة الأغراض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم ،رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف محمد بن عبدالله الزقروطي يرافقه 7 من منسوبي المجلس والجمعية، وذلك بمناسبة انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

ورحب سموه بمنسوبي الجمعية، متمنيًا التوفيق والسداد لأعضاء المجلس, مطلعاً على أعمال الجمعية وخططها وبرامجها التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أعرب الزقروطي وأعضاء الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لسموه على حفاوة الاستقبال، ودعمه المستمر لأعمال الجمعية.