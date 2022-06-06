وفـاة طفلة حزناً على والدها بعد ساعات من رحيله في المجاردة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
في واقعة حزينة، لحقت طفلة بوالدها بعد نحو 10 ساعات من رحيله في محافظة المجاردة بمنطقة عسير، وفقاً لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”.
ونقل الأب وابنته في سيارة الإسعاف نفسها ودُفِنا في قبرين متجاورين.
وروى أحمد العذيقي، عم الطفلة “حلا” وشقيق المعلم “محمد حمزة”: “الطفلة حلا عمرها ١١ سنة وكانت ترافق والدها إلى أي مكان، وكانت تنام معه في الغرفة ذاتها، وكان يحبها كثيرا وتبادله المشاعر نفسها”.
وأوضح: “قال الأطباء إن سبب وفاة (حلا) هو هبوط حاد في السكر، وهي بالأساس لا تعاني من مرض السكري، لكنها ظلّت فترة ممتنعة عن الطعام والشراب، بسبب وجود والدها في العناية المركزة ومرضه الشديد”.
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