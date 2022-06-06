فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا.. رابط التسجيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

طورت وزارة الحج والعمرة آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري 1443هـ، عبر بوابـة إلكترونية مكتملة الخدمات تضم خيارات متنوعة من الباقات وخدمات الدعم و مركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيًا بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، ويمكن الدخول على البوابة الإلكترونية للتسجيل من خلال الرابط : www.motawif.com.sa .

وتتيح البوابة إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط وتشمل ( استكمال الحصول على الجرعات المعتمدة من لقاحات فيروس كورونا، أن يكون عمر الحاج أقـل من 65 عامًا بالميلادي بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1-7-1957م وما بعد، ونتيجة سلبية لفحص ( PCR ) قبل مغادرتهم لبلادهم )، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج .

وتأتـي هـذه الخدمات في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، وضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المباشرة وتخفيض التكاليف ضمن أسعار تنافسية على الحجاج القادمين من تلك الدول .