محمد بن مسعود - الدمام - بحضور الصلاحي.. توقيع عقد صيانة الخط الدائري بالحبيلين

وقع المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بحضور عوض بن عوض الصلاحي الأمين العام للمجلس المحلي في لحج اليوم عقد مشروع صيانة الخط الدائري بالحبيلين في محافظة لحج. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وجرى التوقيع مع شركة أولاد صلاح للمقاولات الجهة المنفذة لاستكمال انشاء وإعادة تأهيل الخط الدائري الغربي الحبيلين في لحج. ويأتي ضمن التوجهات الحكومية لتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق للربط بين المحافظات. وعبر الأستاذ عوض بن عوض الصلاحي الأمين العام للمجلس المحلي في لحج أن هذا اليوم يعد يوم سعيد لمواطني الحبيلين وكذلك للمسافرين من عدن الى يافع والضالع والمحافظات الشمالية. مشيرا الى ان خطوة صيانة وإعادة تأهيل خط الدائري بالحبيلين تعد بشرى سارة طال انتظاره. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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