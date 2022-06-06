تفاصيل مقتل مواطن على يد آخر في المخواة

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة من القبض على شخص أقدم على قتل آخر، وذلك بعد عدة ساعات قليلة من فراره من موقع الجريمة.

وفي التفاصيل قام مواطن بإطلاق النار على سيارة معلم بتعليم المخواة بعد خروجه من المدرسة، لتستقر تلك الطلقات في سيارة المعلم مما أدّى إلى اشتعالها ووفاة المعلم بداخلها حرقا ليلوذ الجاني بالفرار.

ومن ثم استنفرت الجهات الامنية للبحث والتحري مع مراجعة الكاميرات القريبة من موقع الحادث والاستدلال بها.

وأوضح بيان صادر عن الأمن العام بأن شرطة المخواة تمكنت من القبض على مواطن أطلق النار على آخر مما أدى إلى مقتله واحتراق مركبته حيث جرى ايقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.