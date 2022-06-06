القبض على مواطن نفذ عمليات نصب بالتعاون مع شخص في الخارج

قبضت شرطة محافظة الأحساء على مواطن لتنفيذه حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخر خارج المملكة من الجنسية الأردنية، من خلال إيهام ضحاياه باستثمارات وهمية والحصول منهم على (950,000) ريال، وتبين من إجراءات الاستدلال ارتكابه (4) حوادث في مناطق المملكة، وأُةقِف واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحِيل إلى النيابة العامة.



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