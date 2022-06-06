أمير القصيم يترأس إجتماعاً لعرض التصوّر الخاص بتوثيق تاريخ المنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن تاريخ المنطقة يحمل إرثاً مهما لتاريخ المملكة العربية السعودية ، وتعد من أهم مناطق الممكلة وتحوي تاريخاً اجتمعياً واقتصادياً وثقافياً عريقاً ، حيث كانت أحد المراكز المهمة على طريق الحج والتجارة .
جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير القصيم إجتماعاً لاستعراض جهود اللجنة المشتركة بين جامعة القصيم ودارة الملك عبدالعزيز بهدف العمل على تصوّر خاص بتوثيق تاريخ منطقة القصيم ، بحضور معالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري ومعالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود ، و وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من أعضاء اللجنة .
وبيّن سمو أمير القصيم أهمية فكرة وجود برنامج لتوثيق وخدمة تاريخ المنطقة لجمع المواد المرتبطة بتاريخها ، من خلال قوائم بيانات خاصة تخدم الباحثين والمهتمين ، مشيداً سموه بجهود اللجنة المشتركة من جامعة القصيم ودارة الملك عبدالعزيز على ما يقومون به من عمل مميز لخدمة وتوثيق تاريخ منطقة القصيم .
واطلع سمو أمير القصيم خلال الإجتماع على عرض مرئي لبرنامج توثيق وخدمة تاريخ منطقة القصيم ، وتضمّن العرض نطاق توثيق تاريخ المنطقة الذي يشمل مدينة بريدة ومحافظات المنطقة ، ومحاور البرنامج الذي يتضمن الرصد الشامل للمواد التاريخية ، والأعمال المعرفية والعلمية ، وجمع الأرشيف الثقافي والإجتماعي للمنطقة ، بالإضافة إلى إقامة الملتقيات للمهتمين الباحثين بالتاريخ .
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