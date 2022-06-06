بوتين: 80 ألف دولار لعائلة كل فرد يقتل في أوكرانيا أو سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بدفع أكثر من 80000 دولار لعائلة كل فرد يقتل في أوكرانيا أو سوريا، وذلك حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.
على جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنها سترد بقوة على هجمات سيبرانية أميركية تعرضت لها مؤخرا.
وأوضحت الخارجية الروسية أن كييف بمساعدة واشنطن تنفذ هجمات سيبرانية على بنيتنا التحتية.
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