اخبار الخليج – النائب فاطمة عباس القطري تشيد بنتائج خطة التعافي الاقتصادي

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت سعادة النائب فاطمة عباس القطري بالنتائج الإيجابية لخطة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في كلمته الرئيسية بمنتدى التعافي الاقتصادي التي حملت عنوان “الطريق إلى التعافي الاقتصادي” ضمن جلسات منتدى التعافي الاقتصادي الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح وذلك بتنظيم من مجلس الشورى ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF).

وقالت القطري “إن خطة التعافي الاقتصادي تأتي كاستجابة لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى افتتاحه دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، والجهود الحثيثة لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي أسفرت عن إطلاق عدد من المبادرات الرامية لتنمية الاقتصاد وخلف فرص العمل النوعية الواعدة للمواطنين”.

وأشارت سعادة النائب فاطمة القطري إلى أن تحقيق المملكة مستويات قياسية في الإيرادات غير النفطية بواقع 3.4 مليار دينار، والنجاح في تنفيذ أكثر من نصف برامج خطة التعافي، من شأنها أن تساعد على تجاوز مرحلة التعافي إلى مرحلة الازدهار وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأكدت أن نجاح المملكة في تحقيق هذه النتائج الملموسة تعد مؤشراً محفزاً لنجاح كافة مبادرات وبرامج الخطة التي تستهدف استقطاب استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي بحلول 2023 من خلال تسهيل الإجراءات التجارية، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بقيمة 30 مليار دولار أميركي، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين ورفع مساهمة مصادر الدخل غير النفطية في الميزانية العامة للدولة.