اخبار الخليج – إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية بناء على دراسات ومعايير معتمدة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مراكز الرعاية الصحية الأولية بأنها تولي كل الاهتمام لتقديم كافة الخدمات الصحية لجميع مرتادي المراكز الصحية بالتساوي وبأعلى مستويات الجودة، منوهة بأنه يتم اعتماد إنشاء المراكز الصحية وتوزيعها في مملكة البحرين وفق معايير معتمدة.

وبينت مراكز الرعاية الصحية الأولية بأن كل مركز صحي يقدم كافة الخدمات ضمن إطار الرعاية الأولية بحيث يتم توزيع المراكز في كافة محافظات مملكة البحرين مع الأخذ بالاعتبار التعداد السكاني والمسافة والوقت المستغرق للوصول إلى المركز، كما ويتم توزيع القوى العاملة من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين وغيرهم من إخصائيي الخدمات الصحية المساندة والخدمات الإدارية لتقديم الخدمات للمرتادين التابعين لكل مركز صحي.

كما وأشارت الإدارة بأن برنامج «اختر طبيبك» والذي يندرج تحت مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية يضمن متابعة كل فرد في المجتمع من قبل فريق طبي محدد وذلك لضمان تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والمتابعة الحثيثة واستمرارية العلاج لجميع المستفيدين من الخدمة، كما وتستقبل كافة المراكز الصحية الحالات العاجلة ضمن إطار الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة في مراكز الرعاية العاجلة الموزعة في كافة المحافظات بمملكة البحرين.

وعليه بينت الإدارة بأن تخصيص عدد من المجمعات لكل مركز صحي يتيح إمكانية دراسة المنطقة وحصر عدد السكان المسجل على المركز الصحي لتخصيص القوى العاملة الملائمة، وذلك ليكون تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وفي مدة زمنية محددة مع مراعاة تحقيق المساواة والعدالة للجميع في مملكة البحرين مع تفعيل نظام الإحالة للحالات الطارئة.

وبينت مراكز الرعاية الصحية الأولية أنه تتم مراجعة وتحديث الخطط التنفيذية على ضوء المستجدات الصحية في إطار مشروع الضمان الصحي بالشراكة مع الأجهزة ذات العلاقة.