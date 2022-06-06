اخبار الخليج – مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على انخفاض

محمد بن مسعود - الدمام - أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,901.89 بانخفاض وقدره 1.92 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع العقارات وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 692.07 بانخفاض وقدره 1.86 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 4 ملايين و394 ألف و214 سهم بقيمة إجمالية قدرها 673 ألف و353 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 99 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 44.89% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.