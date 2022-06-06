أمير القصيم يفتتح قاعة التأسيس ويدشن مركز الوثائق والمحفوظات بديوان الإمارة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم ان تاريخ المملكة ، له مكانة كبيرة لدى قيادتنا الرشيدة ، واصفاً سموه أمامنا ومليكنا خادم الحرمين الشريفين بأنه عراب التاريخ في هذه البلاد وفي كثير من الدول والحضارات والثقافات.

جاء ذلك بعد أن افتتح سمو أمير القصيم اليوم قاعة التأسيس ودشن مركز الوثائق والمحفوظات بمقر ديوان الإمارة ، بحضور معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز ‏‏الدكتور فهد السماري ‏، ومعالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

واشار سمو أمير القصيم بأن افتتاح قاعة التأسيس تأتي لمواكبة الاهتمام الكبير من مولاي خادم الحرمين الشريفين وأخي سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله – ، وما قامت به دارة الملك عبدالعزيز من جهود كبيرة في إعادة ايضاح وتبويب تاريخ البلاد ومواكبتها لتقنيات العصر من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وما استجد من برامج و معلومات وثائقية وتاريخية لإبراز تاريخ المملكة .

مضيفاً سموه بأن تسمية قاعة التأسيس ، تتوافق مع مناسبة يوم التأسيس عندما صدر الأمر السامي الكريم بتخصيص يوم للتأسيس العام الماضي ، ورأينا ان افضل واجمل قاعة في إمارة المنطقة سميت بأسم قاعة التأسيس ، بالاضافة الى أنها تحتضن مركز الوثائق والمحفوظات الذي سيكون متاحا للزوار سواء مواطنين او من ضيوف كرام على هذه المنطقة للاطلاع على تاريخ هذه البلاد منذ بدايتها حتى يومنا الحاضر .

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واوضح سمو امير القصيم ان الاجتماع الذي عقد اليوم ناقش تعاون دارة الملك عبدالعزيز مع جامعة القصيم و الخطة المطروحة لمثل هذا الامر وتم اعتمادها وسوف يتم تنفيذها قريبا ، متطلعاً سموه أن يثمر هذا التعاون في توثيق تاريخ هذه المنطقة بإشراف دارة الملك عبدالعزيز التي ستقوم بجهود توثيقية تاريخية للمنطقة ورجالاتها وكل من ساهم في توحيد هذه البلاد .

وكان سمو أمير القصيم قد اطلع على مركز الوثائق والمحفوظات في قاعة التأسيس وما يحتويه من وثائق نادرة لتاريخ المملكة العربية السعودية والجهود المبذولة في توثيق تاريخ المنطقة ، بالإضافة إلى تعاون دارة الملك عبدالعزيز التي أسهمت في دعم المركز بوثائق وصور تاريخية لملوك المملكة .