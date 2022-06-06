اخبار دوليه – السعودية تعتمد الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، والتي تهدف لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الخطة اشتملت على جميع تدابير الدفاع المدني اللازم اتخاذها لمواجهة المخاطر المحتملة في كل من (العاصمة المقدسة ـ المشاعر المقدسة ـ المدينة المنورة).