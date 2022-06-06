محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك
نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ، معرضاً بعنوان “الزراعة العضوية”، وذلك في تبوك بارك وسط حضور عدد من المهتمين بهذا النوع من الزراعة .
وضم المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام عدد من الأركان التي تعرف بالزراعة العضوية وأهميتها وآلية التحول ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين بالتحول للزراعة العضوية ، إضافة إلى خطورة استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية وأثرها على التربة ، إضافة إلى التعريف بطرق مكافحة الآفات الزراعية دون استخدام المبيدات الكيميائية .
وأوضح فرع الوزارة بالمنطقة بأن أهم فوائد الزراعة العضوية للمجتمع التقليل من تلوث التربة والماء وتعزيز التنوع الأحيائي ، والمساهمة في ضمان تقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين .
وأفاد الفرع بأن المستهلك يحصل على فوائد جمة بضمانه الحصول على غذاء خالي من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية ، والمنتجات المعدلة وراثيًا وتوفير منتجات موثقّة وآمنة وصحية بجودة عالية .
كانت هذه تفاصيل خبر فرع البيئة والمياه والزراعة بتبوك ينظم معرضاً للزراعة العضوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.