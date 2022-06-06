فرع البيئة والمياه والزراعة بتبوك ينظم معرضاً للزراعة العضوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ، معرضاً بعنوان “الزراعة العضوية”، وذلك في تبوك بارك وسط حضور عدد من المهتمين بهذا النوع من الزراعة .

وضم المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام عدد من الأركان التي تعرف بالزراعة العضوية وأهميتها وآلية التحول ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين بالتحول للزراعة العضوية ، إضافة إلى خطورة استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية وأثرها على التربة ، إضافة إلى التعريف بطرق مكافحة الآفات الزراعية دون استخدام المبيدات الكيميائية .

وأوضح فرع الوزارة بالمنطقة بأن أهم فوائد الزراعة العضوية للمجتمع التقليل من تلوث التربة والماء وتعزيز التنوع الأحيائي ، والمساهمة في ضمان تقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين .

وأفاد الفرع بأن المستهلك يحصل على فوائد جمة بضمانه الحصول على غذاء خالي من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية ، والمنتجات المعدلة وراثيًا وتوفير منتجات موثقّة وآمنة وصحية بجودة عالية .