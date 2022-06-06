شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تتيح التأشيرات الإلكترونية لحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طورت وزارة الحج والعمرة آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج

العـام الجـاري 1443هـ، عبر بوابـة إلكترونية مكتملة الخدمات تضم خيارات متنوعة من

الباقات وخدمات الدعم و مركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة، بالإضافة إلى

إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيـآ بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج مـن تلك الدول،

ضمـن إجراءات سهلة وميسـرة، ويمكن الدخول علـى البوابة الإلكترونية للتسجيل من

خلال الرابط: www.motawif.com.sa.

وتتيح البوابة إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط وتشمل (استكمال الحصول على

الجرعات المعتمدة من لقاحات فايروس كورونا، أن يكون عمر الحاج أقـل من 65 عاماً

بالميلادي بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1-7-1957م وما بعد، ونتيجة سلبية لفحص

(PCR) قبل مغادرتهم لبلادهم)، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.

وتأتـي هـذه الخدمات في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقميـة لضيوف

الرحمن، وضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المباشرة وتخفيض التكاليف ضمن

أسعار تنافسية على الحجاج القادمين من تلك الدول.