شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الجوازات» يحث على بذل المزيد من الجهود لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، صالات الحج بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ للوقوف على استعدادات وجاهزية صالات الجوازات.

وشملت الجولة: الاطلاع على منصات الجوازات، والتجهيزات التقنية المستخدمة لإنهاء إجراءات استقبال ضيوف بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

وحث الفريق اليحيى منسوبي جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، على بذل المزيد من الجهود في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.