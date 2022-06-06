شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «عقارات الدولة» يتابع جاهزية مجمّع الدوائر الحكومية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التأكّد من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم كافّة

- يأتي ذلك بهدف تقديم خدماته للمنظومة الحكومية خلال موسم حج هذا العام

- عقد اجتماع مع لجنة الحج لمتابعة تنفيذ خطة العمل وتطويرها

- تتجاوز مساحة المجمّع 1.1 مليون مترٍ مربّع وتضم 49 مبنى به 10 آلاف موظّف

تفقد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه مجمّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة.

وجاء ذلك بهدف الوقوف على استعدادات المجمّع وجاهزيته لتقديم خدماته للمنظومة الحكومية خلال موسم حج هذا العام 1443/2022.

كما زار خلال جولته عدداً من مقرّات ومباني الجهات الحكومية التي تشارك خلال حج هذا العام، للتأكّد من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم كافّة، وذلك بما يخدمهم ويسهّل من مهمتهم خلال الموسم، ومن بينها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك برنامج مستشفى قوى الأمن حيث العيادات الطبية بالمجمّع للعاملين فيه من جميع الجهات الحكومية المستفيدة، إضافةً إلى مكتب مشاريع وزارة المالية.

وعقد اجتماعاً مع لجنة الحج بالهيئة لمتابعة تنفيذ خطة العمل وتطويرها، بما يكفل توفير الجودة والكفاءة للمجمع، ويعزز تكامل أدوار الجهات الحكومية والخروج بتنظيم ناجح لموسم الحج.

يذكر أنّ مجمّع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة أحد عقارات الدولة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والذي يعدُّ أنموذجاً مثالياً لتصميمه المميز وبنائه بأفضل المواصفات الفنية، وموقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، ليسهم في استضافة منسوبي الجهات الحكومية، ويحقق التكامل في خدمة ضيوف الرحمن، وتتجاوز مساحة المجمّع 1.1 مليون مترٍ مربّع، وتضم 49 مبنى تستوعب أكثر من 10 آلاف موظّف.

كما يعدّ أحد المشروعات التنموية التي عزّزت من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث يوفّر نحو 23% من مساحة مشعر منى؛ ليتم الاستفادة منها في استضافة عدد أكبر من الحجاج، كما يسهم في رفع مستوى التنسيق بين منظومة الجهات المشاركة في تنظيم الحج.