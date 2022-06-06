اخبار الخليج – في بادرة إنسانية كريمة.. ناصر بن حمد يكرّم الطفل بدر جناحي نيابة عن والده المرحوم الشاب حسن جناحي

محمد بن مسعود - الدمام - قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب بتكريم المتميزين في مجال العمل الشبابي 2021-2022

وفي بادرة ولفتة كريمة، حرص سموه على تكريم صاحب مبادرات الحفاظ على البيئة البحرية المغفور له بإذن الله تعالى حسن جناحي، حيث تسلم ابنه بدر جناحي درع التكريم الخاص بوالده رحمه الله.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شئون الشباب والرياضة والذي قدم إلى سموه المتميزين من القيادات العليا والشباب المتميزين على المستوى الخليجي للأعوام 2020- 2021 -2022.

يذكر أن الشاب حسن جناحي وفاته المنية في ليلة عيد الفطر خلال رحلة غطس بعمق يتجاوز 30 مترا تحت الماء، وهو ما أدى إلى نفاذ كمية الاوكسجين، وتعرضه لضغط هائل. كما عرف عن الفقيد الشاب حسن جناحي نشاطه واهتمامه بالحفاظ على البيئة البحرية وكان يلقب بـ «سفير البحر»، وكان غواصًا مهارًا، وصانعًا للأفلام وعرف عنه حبه للتصوير تحت الماء، فضلًا عن أنشطته الاجتماعية والطلابية، إذ فاز بمنصب نائب رئيس مجلس الطلبة حين كان طالبًا في جامعة البحرين.

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