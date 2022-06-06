كيف يتم احتساب سعر باقة الحج وهل يشمل المتقدم الرئيسي والمرافق؟.. الوزارة توضح

محمد بن مسعود - الدمام - ردت وزارة الحج والعمرة على استفسار حول سعر باقة الحج، وحول إذا كان هذا السعر يشمل الحاج والمرافق أم لا.
وأوضحت الوزارة أن المتقدم الرئيسي والمتقدمين المرافقين عند حجز باقة من باقات الحج التي تم طرحها، فإن أجر الباقة يحسب بعدد الأشخاص المضافين لقائمة المتقدمين.
يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة طرحت هذا العام 3 باقات لحجاج الداخل، وهي باقة “منى”، وباقة الضيافة 1 “خيام مطورة”، وضيافة 2 “خيام.
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