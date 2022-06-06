منصة إحسان: إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليارين و300 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت منصة إحسان، أن إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليارين و300 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 4 ملايين مستفيد.
وأضافت حسب ما أعلنته عبر “تويتر”، اليوم، أن عمليات التبرع تجاوزت أكثر من 32 مليون عملية.
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