منصة إحسان: إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليارين و300 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت منصة إحسان، أن إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليارين و300 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 4 ملايين مستفيد.

وأضافت حسب ما أعلنته عبر “تويتر”، اليوم، أن عمليات التبرع تجاوزت أكثر من 32 مليون عملية.