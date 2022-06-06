توقع صادم من استشاري أمراض معدية بشأن ظهور سلالة جديدة  من «كورونا»

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – خيالة الحرس الملكي البحريني يشاركون في العرض الختامي في مهرجان ويندسور للفروسية بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلالة الملكة اليزابيث الثانية

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