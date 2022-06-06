اخبار الخليج – خيالة الحرس الملكي البحريني يشاركون في العرض الختامي في مهرجان ويندسور للفروسية بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلالة الملكة اليزابيث الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - شارك خيالة الحرس الملكي البحريني في العرض الختامي في مهرجان ويندسور للفروسية وذلك ضمن احتفالية اليوبيل البلاتيني تكريماً لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا والتي اقيمت في الساحة الخلفية لقصر ويندسور الملكي.

وقد قدم خيالة الحرس الملكي البحريني عروض متميزة باللباس التقليدي البحريني الذي عكس التراث البحريني الأصيل والهوية البحرينية، توثيقاً للتعاون القائم بين مملكة البحرين ومملكة بريطانيا.

وتأتي هذه المشاركة مكملة لمشاركة الفريق الملكي البحريني للقدرة في 160 كم و120 كم و100 كم المصنفة دولياً ضمن الاتحاد الدولي للفروسية ومشاركة فرسان قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية لقفز الحواجز والتي نالت استحسان الجميع بالحصول على المراكز الأولى في هذه المسابقات.

وقد حضر الفعالية سفير البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وعدد من المسؤولين.

وكانت وحدة خيالة الحرس الملكي في العام 2003 قد بدات المشاركات الدولية ومنها ضمن فريق قفز الحواجز التابع لقوة دفاع البحرين حيث نافست فرق اخرى في جميع انحاء العالم، بما في ذلك المشاركة السنوية في معرض رويال ويندسور للخيول.

وفي العام 2003 قامت الوحدة بشراء 12 حصانًا من الدنمارك لتشكيل فرق الاستعراض للوحدة لتواكب عملية التدريب والتطوير.، فمنذ شراء الخيول الاثني عشر الأصلية بدا الفرسان بتنفيذ برنامج تربية لصغار الخيول والذي انتج 4 خيول تشارك في الموكب الرسمية حاليا .

كما تم تكليف خيالة الحرس بتوفير المواكب المرافقة لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة المعظم، وذلك في جميع المناسبات الرسمية بالاضافة الى الدوريات داخل القصر حيث تضم الوحدة الآن 40 حصانًا تقوم بمهام احتفالية رسمية.