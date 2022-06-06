القبض على مروجي مخدرات أحدهما متنكر بزي امرأة

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الفضلي يُوقع عقد المرحلة الثانية من مشروع نظام نقل مياه أبها الحضرية
وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقد...
وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية لحج هذا العام
اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام...
العدل توثق 50 ألف عقد إلكتروني للزواج
كشفت وزارة العدل، أن إجمالي عدد توثيق العقود الإلكترونية للزواج، بلغت أكثر من 50 ألف عقد خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022م. وأوضحت...
أمين عسير يتفقد أعمال تطوير طريق الأمير سلطان بأبها
تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أعمال تطوير طريق الأمير سلطان الرابط بين عقبة ضلع وطريق الطائف بمدينة أبها .و يستهدف...
هيئة كبار العلماء تدين تصريحات مسؤولة هندية مسيئة لجناب النبي
أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشدة التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي من إساءة لجناب عبد الله...
استمرار ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمي على...
الترخيص لـ 16 شركة لعلاج سوسة النخيل
كشف مدير مشروع الخدمات الاستشارية للوقاية من حشرة سوسة النخيل الحمراء في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور يوسف الفهيد، منح...
الرور يتوعد مخالفي الأكتاف
اشتكى مرتادو طريق الملك خالد بمدينة الخبر من الطريق الممتد من دوار البيرق بعزيزية الخبر، إلى نفق الراشد، من زيادة المتهورين...
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