القبض على مروجي مخدرات أحدهما متنكر بزي امرأة

الفضلي يُوقع عقد المرحلة الثانية من مشروع نظام نقل مياه أبها الحضرية وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقد... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 07 ذو القعدة 1443 هـ 07 ذو القعدة 1443 هـ

وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية لحج هذا العام اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 ذو القعدة 1443 هـ 07 ذو القعدة 1443 هـ

العدل توثق 50 ألف عقد إلكتروني للزواج كشفت وزارة العدل، أن إجمالي عدد توثيق العقود الإلكترونية للزواج، بلغت أكثر من 50 ألف عقد خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022م. وأوضحت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 ذو القعدة 1443 هـ 07 ذو القعدة 1443 هـ

أمين عسير يتفقد أعمال تطوير طريق الأمير سلطان بأبها تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أعمال تطوير طريق الأمير سلطان الرابط بين عقبة ضلع وطريق الطائف بمدينة أبها .و يستهدف... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 07 ذو القعدة 1443 هـ 07 ذو القعدة 1443 هـ

هيئة كبار العلماء تدين تصريحات مسؤولة هندية مسيئة لجناب النبي أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشدة التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي من إساءة لجناب عبد الله... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 ذو القعدة 1443 هـ 07 ذو القعدة 1443 هـ

استمرار ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمي على... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 ذو القعدة 1443 هـ 07 ذو القعدة 1443 هـ

الترخيص لـ 16 شركة لعلاج سوسة النخيل كشف مدير مشروع الخدمات الاستشارية للوقاية من حشرة سوسة النخيل الحمراء في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور يوسف الفهيد، منح... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 07 ذو القعدة 1443 هـ 07 ذو القعدة 1443 هـ

الرور يتوعد مخالفي الأكتاف اشتكى مرتادو طريق الملك خالد بمدينة الخبر من الطريق الممتد من دوار البيرق بعزيزية الخبر، إلى نفق الراشد، من زيادة المتهورين... الدمام: منذر الهزاع الدمام: منذر الهزاع 07 ذو القعدة 1443 هـ 07 ذو القعدة 1443 هـ

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