الفضلي يُوقع عقد المرحلة الثانية من مشروع نظام نقل مياه أبها الحضرية

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقد مشروع نظام نقل مياه خط تغذية أبها الحضرية (المرحلة الثانية)، مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، لضخ المياه المحلاة بطاقة 140 ألف متر مكعّب يومياً.

ويستهدف مشروع المرحلة الثانية من نظام نقل مياه خط تغذية أبها الحضرية، الذي يُمثل أحد المشاريع التنموية الهامة التي تدعم الاستدامة البيئية والمائية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، نقل المياه المحلاة من خزانات (التحلية) في منطقة المحفوظة بمدينة أبها، والتي تتم تغذيتها من منظومة إنتاج الشقيق، لإمداد مدن أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة باحتياجها من المياه المحلاة، تلبيةً للطلب المتزايد عليها في هذه المدن والمحافظات في ظل التنامي السكاني والنمو العمراني.

كما يأتي المشروع في إطار خطة إكمال منظومة نقل المياه المحلاة بالمنطقة، الذي يتميز بقدرته على سد الاحتياج من المياه المحلاة حتى العام 2050م، عن طريق تنفيذ خط ناقل للمياه بأطوال تتجاوز 34 كيلو متر، تبلغ أقطار خطها الرئيسي 48,40,36 بوصة، بالإضافة الى ربطه مع نظام نقل مياه ظهران الجنوب القائم، الأمر الذي سيزيد من عاملي المرونة التشغيلية، ورفع الموثوقية.

وتماشياً مع اهتمام ودعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ستقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتوفير كافة المتطلبات والإمكانات لتنفيذ هذا المشروع من أجل رفع الطاقة الإنتاجية من المياه المحلاة وإمدادها للمناطق المعنية بجودة وكفاءة عالية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة لقطاع المياه.