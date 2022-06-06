شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 41 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الهيئة السعودية للمهندسين حملات ميدانية تفتيشية، بمشاركة عدد من الجهات المختصة على قطاع الشركات والمكاتب الهندسية بمنطقة الرياض؛ وذلك للتأكد من التزام المنشآت الهندسية بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الهيئة نفذت حملات تفتيش استهدفت قطاع الشركات والمكاتب الهندسية، بمشاركة عدة جهات تتمثل في: أمانة منطقة الرياض, ووزارة التجارة ممثلةً بإدارة التستر التجاري, ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, إضافة إلى الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض؛ بهدف التأكد من نظامية المنشأة الهندسية ومدى تطبيقها لنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

وكشف المهندس العبداللطيف أن فرق الهيئة الرقابية ضبطت 41 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية، كما أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 15 منشآة هندسية مخالفةً للنظام, مضيفًا أن جميع المخالفات التي رُصِدت عُومِلت وفق الأنظمة والقوانين.

وأُحِيلت هذه المخالفات للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين نتيجة عدم التقيد بنظام المزاولة، حيث شملت المخالفات التي ضُبِطت خلال الزيارات الميدانية: (عدم تقيد صاحب الترخيص بالمهن الهندسية المعتمدة في الترخيص), و(عدم كتابة البيانات المهنية على الأعمال الهندسية), و(ممارسة العمل الهندسي دون الحصول على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين)، مشيراً إلى أن الهيئة ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش تواصل أعمالها تجاه حماية المهنة.