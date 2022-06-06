شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1437 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2022م من انتزاع 1,437 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 48 لغمًا مضادًا للأفراد، و 676 لغمًا مضادًا للدبابات، و 710 ذخائر غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وتمكّن فريق "مسام" من نزع 68 لغمًا مضادًا للدبابات و 45 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع عبوة ناسفة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 4 ذخائر غير متفجرة و 6 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، إضافة إلى نزع 12 لغمًا مضادًا للأفراد في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

ونزع الفريق في محافظة مأرب لغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات في مديرية الوادي، ونزع 20 لغمًا مضادًا للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حريب. وفي محافظة شبوة نزع الفريق 521 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية عين، كما نزع 5 ألغام مضادة للدبابات ولغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد في مديرية بيحان، و17 لغمًا مضادًا للدبابات و23 لغمًا مضادًا للأفراد في مديرية عسيلان.

ونجح فريق "مسام" في محافظة تعز من نزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، و 20 لغمًا مضادًا للدبابات و657 ذخيرة غير متفجرة ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و 7 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 343 ألفًا و 811 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.