لأول مرة منذ 9 عقود .. ولادة مها عربي في محمية بشمال المملكة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم ولادة أول مولود للمها الوضيحي بمحمية الملك سلمان الملكية.

وأوضح أن جهود المركز بالتعاون مع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، أثمرت في إكثار وإعادة توطين المها العربي، وذلك بولادة أول مولود للمها الوضيحي بعد 9 عقود من مواطنها بشمال المملكة.

ويأتي ذلك ضمن جهود “الحياة الفطرية” المبذولة في الحفاظ على البيئة وإعادة توطين الكائنات الحية المهددة بالانقراض، والحفاظ على التنوع الحيوي وإعادة التوازن البيئي لترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.