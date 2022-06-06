محمد بن مسعود - الدمام - شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ إذ ثبت تورُّط المنشأة التابعة له في حيازة وعرض وبيع زيوت محركات سيارات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وعليه نشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت السيارات، واشتمل على فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف.
إلى ذلك، أكدت وزارة “التجارة” متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر التشهير بالمواطن “نوح القثامي” صاحب محل زيوت سيارات بمكة .. والكشف عن مخالفته والعقوبة المقررة بحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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