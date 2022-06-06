شركة «سيل» للخدمات البيئية البحرية تدعو الشركات المحلية والعالمية للاستثمار والشراكة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية «سيل» المتخصصة في خدمات الأعمال البيئية البحرية لتكون مركزا إقليميا لمكافحة الانسكابات الزيتية والخطرة في جميع سواحل المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر والخليج العربي.

وقالت «سرك» إن شركة «سيل» ستقدم خدمات استجابة للطوارئ البحرية ذات معايير عالمية متقدمة، مدعومة بنظم مراقبة ورصد مبكر وأجهزة إنذار متطورة لمكافحة الانسكابات البحرية والمواد الخطرة في جميع سواحل المملكة العربية السعودية. هذا وسوف تتواجد شركة «سيل» في جميع المواقع الإستراتيجية والمهمة على طول سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك من أجل توفير استجابة أسرع وأكثر كفاءة للحوادث والكوارث البيئية البحرية، كما ستقدم «سيل» مجموعة من الخدمات البحرية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وفي هذا الإطار تدعو شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية «سيل» جميع الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين المتخصصين في الأعمال البحرية البيئية ومكافحة الانسكابات إلى الشراكة أو الاستثمار في أعمالها وإرسال معلوماتهم وخبراتهم بالضغط على الرابط: https://sailksa.com/sail-registration/

تجدر الإشارة إلى أن المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس مجلس إدارة «سرك»، أعلن أخيرا «موافقة مجلس الإدارة على إنشاء شركة متخصصة للخدمات البحرية البيئية، وذلك ضمن جهود المملكة في المحافظة على البيئة البحرية وشواطئها».