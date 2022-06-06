ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 هي الساعة الذكية الأكثر عصرية لعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - قد يكون اختيار الساعة الذكية المناسبة أمرًا شاقًا مع وجود العديد من الخيارات المتاحة. يعتمد في الغالب على ميزانيتك المتاحة وما تريده. عندما تبحث لاختيار ساعتك الذكية التالية، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على تصميمها وعمر بطاريتها وميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية والتوافق والميزات الأخرى التي ستتيح لك الاستمتاع بارتدائها يوميًا.

لدينا ما تريده! قد تكون ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 الجديدة هي بالضبط ما تحتاجه. مع التصميم الأنيق والعصري، ودعم الاتصال عبر البلوتوث، والرد الفوري على الرسائل، وعمر البطارية الطويل، وميزات إدارة الصحة الشاملة وتتبع اللياقة البدنية بالإضافة إلى عدد لا يحصى من ميزات مساعد الحياة المريحة، فهي الرفيق المثالي لك. لهذا السبب نعتقد أنها أفضل ساعة ذكية يمكنك الحصول عليها اليوم بأقل من 60 دينار بحريني في البحرين.

أفضل شيء هو أن ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 متوافقة مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android و iOS الأخرى، وهي ميزة مفيدة إذا كنت تستخدم أجهزة من ماركات أخرى.

الموضة على معصمك: شاشة عرض كاملة من هواوي – HUAWEI FullView كبيرة مقاس 1.74 بوصة

ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 هي ببساطة رائعة وأنيقة جدًا! تأتي مزودة بشاشة عرض كاملة من هواوي AMOLED بدقة عالية مقاس 1.74 بوصة، ومساحة عرض أكبر بنسبة 18.6٪ من الساعة السابقة، ونسبة الشاشة إلى الجسم تصل إلى 72.2٪. تأتي الشاشة مع 336 نقطة في البوصة ودقة 336 × 480 لتقديم تجربة بصرية مذهلة بحيث المحتوى أكثر حيوية من أي وقت مضى.

مكالمات بلوتوث ورسائل الرد السريع

تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 الآن مع مكبر صوت. سواء كانت تقوم بالأعمال المنزلية، أو المشي، أو الركض، أو ركوب الدراجات، أو المشي لمسافات طويلة، يمكن إرسال المكالمات الهاتفية إلى الساعة على الفور. يمكنك الرد على المكالمات وإنهائها من خلال الساعة الذكية عبر النقر على الزر دون إخراج هواتفك الذكي. إذا لم تكن متاحًا للرد على الهاتف، فيمكنك الرد بسرعة في شكل رسالة قصيرة بنقرة واحدة. يمكن للمستخدمين أيضًا الرد بسرعة على الرسائل عبر تطبيقات المراسلة الفورية من الساعة نفسها ويمكن تخصيص الردود في تطبيق HUAWEI Health App، مما يتيح لك البقاء دائمًا على تواصل وعدم تفويت أي شيء مهم.

عمر بطارية طويل الأمد

تتميز ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 ببطارية كبيرة في جسمها الصغير. لضمان تجربة مريحة وغير منقطعة، تدعم هذه الساعة الذكية تقنية الشحن السريع. بشحن لمدة 5 دقائق فقط، يمكن استخدام ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 لمدة 24 ساعة. في ظل سيناريو الاستخدام المعتاد، يمكن استخدام الساعة الذكية لمدة 10 أيام و 7 أيام في سيناريوهات الاستخدام الكثيف.

إدارة صحتك من معصمك

توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 إدارة صحية شاملة مثل مراقبة نسبة الأكسجين في الدمـ SpO2 ومعدل ضربات القلب والنوم والتوتر ومراقبة التنفس لمساعدتك دائمًا على تتبع التغييرات الجسدية. في الوقت نفسه، مع تطبيق HUAWEI Health App على الهاتف الذكي، يمكنك مزامنة بيانات مراقبة الصحة في الوقت الفعلي، مما يسمح لك دائمًا بمراقبة صحتك الجسدية والعقلية في جميع الأوقات.

تعتبر التمارين الرياضية والصحة العقلية والنوم من صميم نمط الحياة الصحي، لذلك تم ترقية تطبيق HUAWEI Health App بالكامل باستخدام إدارة الحياة الصحية، والتي تساعد على تطوير روتين تمرين ذاتي الانضباط وإدارة نشطة للصحة. من خلال الإعدادات الشخصية، يمكنك تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، وتناول المياه يوميًا، وتذكيرات الأدوية، والوعي اليومي، وتذكيرات النوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيًا. سترسل ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 أيضًا تذكيرات لضمان ممارسة عادات معيشية جيدة وصحية حتى في الأوقات المزدحمة.

الميزات الرائعة الأخرى

تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال. يمكنك أيضًا إدارة تشغيل الموسيقى من خلال تطبيقات الهاتف، ومطابقة قوائم التشغيل المختلفة مع الرياضات المختلفة، والاستمتاع بالموسيقى في أي وقت وفي أي مكان. كما أنها تدعم 97 وضعًا للتمرين مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة والقفز وما إلى ذلك، وتتضمن التمرين الحالي السائد والشائع مثل تدريب الأثقال والرقص وألعاب الكرة والرياضات المائية والرياضات الشتوية والرياضات الشديدة. يمكنك تحديد وضع التمرين المفضل لديك بسرعة وتتبع تقدمك، سواء كنت تسبح في المسبح أو تركض في الملعب، يمكنك الاستمتاع أكثر.

أخيرًا، تعتمد ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 على مؤشر قدرة التشغيل من هواوي (RAI) ، والذي يمكنه تقييم قدرة المستخدم بناءً على الطول والوزن والعمر والظروف المادية الأخرى، إلى جانب بيانات التشغيل التاريخية لإنشاء خطة تشغيل شخصية مخصصة لكل المستعمل.

أحدث ساعة ذكية من هواوي متوفرة الآن في إصدارين – الإصدار النشط والإصدار الكلاسيكي في البحرين بدءًا من 59.9 دينار بحريني.