بنك البحرين الوطني الراعي البرونزي لمؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك بدبي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن كونه الراعي البرونزي لمؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك، الذي سيقام بتاريخ 7 و8 يونيو 2022 في مدينة جميرا بدبي، وسيجمع نخبة من أهم وأبرز صناع القرار على الصعيد الإقليمي لمشاركة خططهم واستراتيجياتهم وتوقعاتهم للعام المقبل.

سيشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 70 خبير وما يزيد عن 1,000 شخص من كبار المقترضين والمستثمرين والمصرفيين وصنّاع القرار والمنظمين والعاملين في القطاع. وسيحضر المؤتمر مجموعة من أعضاء فريق بنك البحرين الوطني، ومنهم السيد يوغيش كيل الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني في الإمارات العربية المتحدة، والسيد أحمد عبدالغني رئيس أسواق رأس المال المدين والقروض المشتركة لدى البنك، علي عبدالكريم رئيس تغطية الخدمات المصرفية لدى المجموعة، محمد فؤاد كمال رئيس الفريق – قسم تغطية الخدمات المصرفية للشركات، وكذلك كميل النعيمي رئيس توزيع مبيعات سوق رأس المال، دورغامادهاف بيسوال مدير الشؤون المالية المُهيكلة.

وسيُشارك فيبهاف كابور، المدير العام لأسواق رأس المال المدين والقروض المشتركة لدى بنك البحرين الوطني مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤسسة «SMBC» وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي وبنك «HSBC» في جلسة حوارية بعنوان: «التحوّل عن الليبور: ما هي التحديات المتبقية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وكيف ستتأثر الأسعار بذلك؟».

وبهذه المناسبة، صرّح هشام الكردي رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات والمؤسسات المالية لدى مجموعة بنك البحرين الوطني بقوله: «إنه لمن دواعي سرورنا أن ننضم إلى مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة ضمن أكبر مؤتمر للتمويل والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لاكتساب ومشاركة رؤى قيّمة حول أحدث فرص رأس المال والتطورات والتوجهات بين دول المنطقة، بالإضافة إلى ترسيخ روابط وثيقة مع كبار المسؤولين التنفيذيين الذين ساهموا بتشكل المشهد العام لهذا القطاع. ونحن نتطلع للمشاركة في المزيد من الفعاليات المماثلة مستقبلاً والاستمرار بتعزيز مكانتنا كلاعبين إقليميين في القطاع.»

وكونه الحدث الأبرز في القطاع المالي والقانوني الاستثماري في المنطقة، يوفر المؤتمر منصة فعّالة لتمكين الحاضرين وصناع القرار من التواصل مع العملاء المحتملين والحاليين، حيث سيتم تداول العديد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع مثل: الانتقال لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 وتقييم مشهد الدخل الثابت مستقبلاً.