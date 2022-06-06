اخبار الخليج – مجلس الوزراء يتابع ما تم تنفيذه على صعيد خطة التعافي الاقتصادي والارتفاع الايجابي للمؤشرات الاقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

وتابع مجلس الوزراء يتابع ما تم على صعيد تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي ترتكز على 5 أولويات تضم 27 برنامجًا متكاملاً، وسجلت‭ ‬المؤشرات الاقتصادية ارتفاعًا إيجابيًا في العديد من القطاعات والتي تعكسها نتائج العمل في المسارات المختلفة.

وأكد مجلس الوزراء يؤكد أهمية مواصلة العمل بتكاتف الجميع من أجل الوصول للنتائج المرجوة من خطة التعافي الاقتصادي.

كما نوه مجلس الوزراء بالتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبدور القطاع الخاص في تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي.

إلى ذلك أكد مجلس الوزراء استمرار البحرين في تبني المبادرات التي تكرس ثقافة المحافظة على البيئة وذلك تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬اليوم العالمي للبيئة.

ورحب مجلس الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن تمديد فترة الهدنة لشهرين إضافيين.