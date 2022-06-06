اخبار الخليج – النائب بدر الدوسري يشيد بخطة التعافي الاقتصادي ويطالب بانعكاس نتائجها الايجابية على المواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - اشاد النائب بدر الدوسري عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمؤشرات الإيجابية لخطة التعافي الإقتصادي في القطاعات التنموية المستهدفه، وهو ما يؤكد بأننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق النتائج الايجابية التي بدأت في الظهور وذلك بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعه حثيثه وغير مسبوقه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسدد خطاه.

وطالب الدوسري بأهمية انعكاس هذه المؤشرات الايجابية على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل الواعده وذلك عبر تمكين المواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف وتحسين رواتب المواطنين عبر زيادتها خصوصاً لما نراه من ارتفاعات غير مسبوقه وخطيرة في اسعار جميع المواد الاساسية والغذائية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

وتابع الدوسري بأن تحسين معيشة المواطن هي محور الحكومة والمجلس التشريعي ولذلك يجب القيام باجراءات فعاله تخفض من آثار ارتفاع التضخم المعيشي وكبح جماح الأسعار لكي نحافظ على الطبقة المتوسطة التي هي عمود الاستقرار الاجتماعي والأمني في وطننا الغالي.

ونوه الدوسري على اهمية التزام الحكومة الموقرة على الاستمرار في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بمستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين

وثمن الدوسري بما تقدمه الدوله من مبادرات ومشروعات حيوية تعكس اهتمام الحكومة الموقرة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ونأمل في زيادتها ومراجعتها تقديراً للظروف التي يمر بها العالم.