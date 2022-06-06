اخبار الخليج – الارصاد الجوية: البحرين ستتأثر برياح «البارح» الموسمية وستساهم في رفع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد مملكة البحرين هذه الأيام سيطرة رياح شرقية بوجه عام ومتغيرة الاتجاه أحياناً خفيفة السرعة مما يساهم في رفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لشهر يونيو حيث يكون الطقس حاراً نهاراً مع ارتفاع نسبي في الرطوبة السطحية خاصة خلال فترة الليل.

وبحسب آخر تحديث لخرائط الطقس توقعت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات تحسن الأجواء خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث تتحول الرياح إلى شمالية غربية الخميس وتكون من معتدلة إلى نشطة السرعة لتستمر عدة أيام ، على أن تزداد وتيرتها لتصل إلى قوية السرعة أحياناً يومي الجمعة والسبت مما يؤدي إلى تصاعد الأتربة والغبار، وعليه تهيب إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الجمهور الكريم وخاصة مرتادي البحر بتوخي الحذر.

ومن خلال الإحصائيات المناخية في مثل هذا الوقت من السنة ستتأثر المملكة برياح موسمية تعرف محلياً (بالبارح)، وهي رياح شمالية غربية جافة تستمر لمدة أربعين يوماً، قد تتفاوت مدتها من عام لآخر.