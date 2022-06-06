اخبار دوليه – الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بزيارة ميدانية الى مستشفى الطب النفسي

محمد بن مسعود - الدمام - بناء على الولاية الواسعة الممنوحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والاختصاص الممنوح لها بموجب أحكام قانون إنشائها قامت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق في المؤسسة بزيارة تفقدية إلى وحدة علاج المحكومين في مستشفى الطب النفسي، للوقوف على طلبات النزلاء وملاحظاتهم، والتأكد من مدى تمتعهم بحقوقهم المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

وخلال الزيارة اطلع وفد المؤسسة على المباني والمرافق المجهزة لخدمة النزلاء، كما تمت مقابلة عدد من النزلاء على انفراد والذين تم اختيارهم بشكل عشوائي، وتم أخذ ملاحظاتهم، ‏وتؤكد المؤسسة على الجهات المعنية أهمية الاستمرار في تطبيق المعايير المناسبة لمعاملة النزلاء والمحتجزين.

هذا ويمكن التواصل مع المؤسسة الوطنية من خلال الخط الساخن المجاني (80001144)، أو عبر تطبيق الهواتف النقالة NIHR Bahrain، أو الموقع الإلكتروني: www.nihr.org.bh.